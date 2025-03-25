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Трамп заступився за Волтца після витоку секретної інформації в Signal

25 березня 2025, 20:06
Трамп заступився за Волтца після витоку секретної інформації в Signal
Волтц засвоїв урок, а збій – несерйозний, переконаний Трамп.
Президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волтца після того, як головного редактора The Atlantic випадково додали до приватного чату топпосадовців в месенджері Signal, де обговорювалися військові плани.
 
Про це Трамп сказав в телефонному інтерв'ю NBC News.
 
Коментар Трампа став його першими публічним висловлюванням після того, як видання The Atlantic опублікувало історію про те, як журналіста Джеффрі Голдберга випадково додали до групового чату в месенджері Signal.
 
"Майк Волтц засвоїв урок, і він хороша людина", – сказав Трамп у вівторок в телефонному інтерв'ю.
 
Президент США заявив, що присутність Голдберга в чаті не мала "жодного впливу" на військову операцію.
 
Відповідаючи на запитання, що йому сказали про те, як Голдберг потрапив до чату у Signal, Трамп відповів: "На телефоні був один із людей Майка. У співробітника був його номер".
 
Президент США висловив упевненість у своїй команді, заявивши, що він не розчарований подіями, що призвели до появи статті у The Atlantic. Ситуація, за словами Трампа, була "єдиним збоєм за два місяці, і той виявився несерйозним".
 
Нагадаємо, що у понеділок стаття The Atlantic викликала шок у Вашингтоні. Законодавці-демократи вимагали відповіді від Білого дому в численних листах, в одному з яких група демократів Сенату назвала ситуацію "напрочуд безцеремонним підходом до національної безпеки".

 

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