Трамп заступився за Волтца після витоку секретної інформації в Signal
25 березня 2025, 20:06
Волтц засвоїв урок, а збій – несерйозний, переконаний Трамп.
Президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волтца після того, як головного редактора The Atlantic випадково додали до приватного чату топпосадовців в месенджері Signal, де обговорювалися військові плани.
Про це Трамп сказав в телефонному інтерв'ю NBC News.
Коментар Трампа став його першими публічним висловлюванням після того, як видання The Atlantic опублікувало історію про те, як журналіста Джеффрі Голдберга випадково додали до групового чату в месенджері Signal.
"Майк Волтц засвоїв урок, і він хороша людина", – сказав Трамп у вівторок в телефонному інтерв'ю.
Президент США заявив, що присутність Голдберга в чаті не мала "жодного впливу" на військову операцію.
Відповідаючи на запитання, що йому сказали про те, як Голдберг потрапив до чату у Signal, Трамп відповів: "На телефоні був один із людей Майка. У співробітника був його номер".
Президент США висловив упевненість у своїй команді, заявивши, що він не розчарований подіями, що призвели до появи статті у The Atlantic. Ситуація, за словами Трампа, була "єдиним збоєм за два місяці, і той виявився несерйозним".
Нагадаємо, що у понеділок стаття The Atlantic викликала шок у Вашингтоні. Законодавці-демократи вимагали відповіді від Білого дому в численних листах, в одному з яких група демократів Сенату назвала ситуацію "напрочуд безцеремонним підходом до національної безпеки".