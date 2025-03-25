Трамп заступився за Волтца після витоку секретної інформації в Signal

Волтц засвоїв урок, а збій – несерйозний, переконаний Трамп.

Президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волтца після того, як головного редактора The Atlantic випадково додали до приватного чату топпосадовців в месенджері Signal, де обговорювалися військові плани.

Про це Трамп сказав в телефонному інтерв'ю NBC News.

Коментар Трампа став його першими публічним висловлюванням після того, як видання The Atlantic опублікувало історію про те, як журналіста Джеффрі Голдберга випадково додали до групового чату в месенджері Signal.

"Майк Волтц засвоїв урок, і він хороша людина", – сказав Трамп у вівторок в телефонному інтерв'ю.

Президент США заявив, що присутність Голдберга в чаті не мала "жодного впливу" на військову операцію.

Відповідаючи на запитання, що йому сказали про те, як Голдберг потрапив до чату у Signal, Трамп відповів: "На телефоні був один із людей Майка. У співробітника був його номер".