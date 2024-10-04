Трамп засудив Байдена за позицію щодо іранських ядерних об'єктів

Трамп також розкритикував Байдена й віцепрезидента Гарріс, припустивши, що атака Ірану не відбулася б, якби він був президентом.

Колишній президент Трамп розкритикував президента Байдена за те, що той заявив, що Ізраїль не повинен атакувати іранські ядерні об'єкти, стверджуючи, що його зауваження було "неправильною відповіддю".

Про це пише The Hill.

"Я маю на увазі, що це найбожевільніша річ, яку я коли-небудь чув. Це була найбожевільніша відповідь, тому що, знаєте що? Незабаром у них буде ядерна зброя. І тоді у вас будуть проблеми", — сказав Трамп.

Зауваження екс-президента прозвучали після того, як Іран запустив серію ракет в бік Ізраїлю 1 жовтня.

Раніше газета Financial Times зазначала, що Ізраїль не зможе самостійно знищити ядерні об'єкти Ірану. Без підтримки США, на думку аналітиків, самостійний ізраїльський авіаудар по ядерних об'єктах Ірану був би дуже ризикованим і в кращому випадку лише відтермінував би розвиток його ядерної програми, а не знищив би її.