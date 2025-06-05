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Трамп зателефонував лідеру Китаю: деталі

05 червня 2025, 19:09
Трамп зателефонував лідеру Китаю: деталі
Говорили серед іншого й про мита
Лідери США і Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Цзіньпін закликав президента США скасувати «негативні» обмеження, які загострили торговельну напруженість між країнами. 
 
За словами Сі, Пекін виконує умови угоди, досягнутої в травні на переговорах у Женеві попри скарги з боку США щодо повільного скасування експортного контролю на рідкоземельні метали. За інформацією китайського телеканалу, Цзіньпін також запропонував Трампу здійснити візит до Китаю та закликав до зменшення взаємного нерозуміння.
 
Це перший відомий телефонний контакт між лідерами з моменту інавгурації Трампа. За даними МЗС Китаю, дзвінок ініціювала американська сторона. 
 
"Прямий діалог із Сі — єдиний шлях до врегулювання суперечок", — неодноразово наголошував Трамп.
 
Водночас китайський лідер донині уникав прямих розмов, надаючи перевагу переговорам через уповноважених представників.
 
Очікується, що у подальших переговорах сторони зосередяться на питаннях експортного контролю, візової політики та технологічних обмежень.
 
Трамп у своїй соцмережі згодом написав, що розмова тривала близько півтори години і завершилася «досить позитивним висновком для обох країн». 
 
Американський президент зазначив, що говорили тільки про торгівлю. Про Україну, росію чи Іран не йшлося.
 
За словами Трампа, невдовзі делегації обох держав проведуть зустріч. Також господар Білого дому додав, що відгукнувся за запрошення Сі Цзіньпіна відвідати Китай.

 

Дональд ТрампСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

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