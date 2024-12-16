Трамп заявив про "маленький прогрес" щодо припинення війни в Україні
16 грудня 2024, 19:35
За словами політика, його команда намагається зупинити "жахливу війну в Україні"
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує "старанно" працювати над припиненням війни в Україні.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами у своїй резеденції в Мар-а-Лаго.
За словами політика, його команда намагається зупинити "жахливу війну в Україні". Він зазначив, що в цьому питанні є "маленький прогрес".
Трамп також заявив, що в розпочатій рф війні "гинуть люди в кількостях, яких раніше не бачили". Він щотижня отримує доповіді про бойові дії і ситуація, за його словами, "по обидва боки набагато гірша, ніж повідомляють у ЗМІ".
Республіканець також говорив про те, що більша частина територій, де відбуваються бойові дії - рівнини, тож "кулю тут може зупинити лише людське тіло". Він пообіцяв робити все можливе, щоб зупинити війну і зазначив, що в нього є оптимізм у цьому питанні.