Трамп заявив про "маленький прогрес" щодо припинення війни в Україні

За словами політика, його команда намагається зупинити "жахливу війну в Україні"

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує "старанно" працювати над припиненням війни в Україні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у своїй резеденції в Мар-а-Лаго.

За словами політика, його команда намагається зупинити "жахливу війну в Україні". Він зазначив, що в цьому питанні є "маленький прогрес".

Трамп також заявив, що в розпочатій рф війні "гинуть люди в кількостях, яких раніше не бачили". Він щотижня отримує доповіді про бойові дії і ситуація, за його словами, "по обидва боки набагато гірша, ніж повідомляють у ЗМІ".

Республіканець також говорив про те, що більша частина територій, де відбуваються бойові дії - рівнини, тож "кулю тут може зупинити лише людське тіло". Він пообіцяв робити все можливе, щоб зупинити війну і зазначив, що в нього є оптимізм у цьому питанні.