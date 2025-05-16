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ПОЛІТИКА

Трамп заявив про намір зустрітися з путіним після повернення до США

16 травня 2025, 12:16
Трамп заявив про намір зустрітися з путіним після повернення до США
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Американський президент зробив заяву перед журналістами в Абу-Дабі.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 16 травня, заявив, що зустрінеться з російським диктатором владіміром путіним як тільки це вдасться організувати. Глава Білого дому підтвердив, що повертається до Штатів після турне Близьким Сходом.  Про це повідомляє Sky News.

"Я повертаюся додому. …Я зустрінуся з путіним, як тільки ми зможемо це організувати", - сказав він.

"Побачимо, що станеться з росією та Україною", - заявив президент США.

Напередодні Трамп казав, що може поїхати до Туреччини, аби взяти участь у переговорах щодо війни рф проти України, якщо це буде корисно, припускаючи, що в питанні завершення війни без його особистої зустрічі з російським диктатором "нічого не станеться".

Українська команда зустрілася з представниками США та Туреччини у Стамбулі 16 травня. Зустріч відбулася перед переговорами України з рф.

Україну на зустрічі з США та Туреччиною представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак та глава МЗС Андрій Сибіга. Від Туреччини присутній міністр закордонних справ Хакан Фідан. США представляє державний секретар Марко Рубіо.

російський диктатор владімір путін, який проігнорував зустріч з Зеленським, направив до Стамбула своїх чиновників, але рівень делегації рф викликає сумніви. російську групу очолює помічник диктатора Володимир Мединський - учасник переговорів у 2022 році.

Владімір ПутінДональд Трамппереговори

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