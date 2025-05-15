Трамп заявив про плани створення нового військового літака F-55
15 травня 2025, 16:55
Фото: Great again
Перед цим він оголосив низку ділових угод, зокрема замовлення Катару на 160 комерційних літаків Boeing.
Сполучені Штати вивчають можливу розробку двомоторного військового літака під назвою F-55, а також модернізацію свого винищувача Lockheed Martin F-22 Raptor під назвою F-22 Super.
Про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі бізнес-лідерів у Досі, включно з керівниками Boeing та GE Aerospace, пише Reuters.
Перед цим він оголосив низку ділових угод, зокрема замовлення Катару на 160 комерційних літаків Boeing.
Трамп назвав запропонований F-55 як модернізацією Lockheed Martin F-35, так і окремою новою розробкою.
Він також повідомив, що Сполучені Штати одночасно розглядають можливість модернізації винищувача-невидимки F-22.
“Ми збираємося зробити F-55 і – я думаю, якщо ми отримаємо правильну ціну, ми повинні отримати правильну ціну – це буде два двигуни та супермодернізація F-35, а потім ми збираємося зробити F-22”, – сказав Трамп.
Заяви Трампа прозвучали через кілька тижнів після того, як він уклав з Boeing контракт на F-47 – заміну винищувача-невидимки F-22 з пілотажним літаком, оточеним дронами, який вважається найсучаснішим винищувачем Америки або винищувачем шостого покоління.