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ПОЛІТИКА

Трамп заявив про знищення лідера ІДІЛ в Іраку

15 березня 2025, 10:18
Трамп заявив про знищення лідера ІДІЛ в Іраку
Ідеться про Абдаллаха Маккі Мусліха аль Ріфу, також відомого як Абу Хадіджа.

Національна розвідувальна служба Іраку й очолювані США коаліційні сили ліквідували одного з головних лідерів угруповання "Ісламська держава" в Іраку та Сирії.

Про це повідомили президент США Дональд Трамп, премʼєр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані та Центральне командування США.

Ідеться про Абдаллаха Маккі Мусліха аль Ріфу, також відомого як Абу Хадіджа. Він вважався одним із найнебезпечніших терористів в Іраку та світі.

Абдаллах Маккі Мусліх аль Ріфа очолював найвищий керівний орган «Ісламської держави» і відповідав за операції, матеріально-технічне забезпечення та планування по всьому світу. Він також керував значною частиною фінансів.

Колись "Ісламська держава" утримувала 88 тисяч квадратних кілометрів території, що простягалася від північно-східної Сирії до північного Іраку, і перебрала на себе владу майже над вісьмома мільйона людей. Ірак оголосив про поразку угруповання у грудні 2017 року, а у 2019-му його вигнали з останніх підконтрольних йому територій.

Однак бойовики та "сплячі" агенти ще присутні в різних частинах країни та час від часу нападають на іракську армію та поліцію.

Дональд ТрампІракІДІЛ

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