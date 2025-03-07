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ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж Україні

07 березня 2025, 21:54
Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж Україні
Також він підтвердив, що путін користується паузою у наданні військової допомоги Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє російському диктатору владіміру путіну, попри бомбардування українських міст. За його словами, Вашингтону легше вести справу з москвою, ніж з Києвом.

Трамп відповів на питання журналістки, чи довіряє він словам путіна про те, що він хоче миру, враховуючи російські бомбардування українських міст.

"Я вірю йому. Я вважаю, що ми ладнаємо з росією дуже добре. Прямо зараз вони сильно бомблять Україну. Якщо чесно, я вважаю, що вести справи з Україною важче. І у них немає карт", — заявив Трамп.

Також Трамп підтвердив, що путін користується тим, що Штати обмежили доступ Києва до розвідданих та військової допомоги.

"Будь-хто на його місці робив би те саме", — сказав він.

За його словами, він поставив на паузу військову допомогу Україні, аби "зупинити смерті". Трамп заявив, що має знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт.

"Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти", — додав Трамп.

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

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