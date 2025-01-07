Трамп заявив, що порозуміється з Сі Цзіньпіном – Reuters

Трамп назвав Сі Цзіньпіна "сильною та могутньою людиною"

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Reuters.

Як наголосив республіканець, він і китайський лідер розмовляли через представників. За словами Трампа, політики порозуміються.

"Ми вже говорили. Ми говорили через їхніх представників. І я думаю, що у нас, ймовірно, все буде дуже добре, я прогнозую. Але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом ", – каже Трамп, уточнивши, що Китай обкрадає США в економічному плані.