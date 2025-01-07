Трамп заявив, що порозуміється з Сі Цзіньпіном – Reuters
07 січня 2025, 12:57
Фото: apnews.com
Трамп назвав Сі Цзіньпіна "сильною та могутньою людиною"
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє Reuters.
Як наголосив республіканець, він і китайський лідер розмовляли через представників. За словами Трампа, політики порозуміються.
"Ми вже говорили. Ми говорили через їхніх представників. І я думаю, що у нас, ймовірно, все буде дуже добре, я прогнозую. Але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом ", – каже Трамп, уточнивши, що Китай обкрадає США в економічному плані.
Водночас МЗС Китаю заявило, що надає "великого значення" висловлюванням Трампа, а також те, що Китай готовий сприяти стабільному, здоровому і стійкому розвитку економічних і торгівельних взаємин.
Речник МЗС Китаю Го Цзякунь не підтвердив, чи контактували Трамп та Сі Цзіньпін, але відзначив, що комунікація між Вашингтоном та Пекіном підтримується за допомогою різних способів.