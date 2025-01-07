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Трамп заявив, що порозуміється з Сі Цзіньпіном – Reuters

07 січня 2025, 12:57
Трамп заявив, що порозуміється з Сі Цзіньпіном – Reuters
Фото: apnews.com
Трамп назвав Сі Цзіньпіна "сильною та могутньою людиною"

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Reuters.

Як наголосив республіканець, він і китайський лідер розмовляли через представників. За словами Трампа, політики порозуміються.
 
"Ми вже говорили. Ми говорили через їхніх представників. І я думаю, що у нас, ймовірно, все буде дуже добре, я прогнозую. Але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом ", – каже Трамп, уточнивши, що Китай обкрадає США в економічному плані.
 
Водночас МЗС Китаю заявило, що надає "великого значення" висловлюванням Трампа, а також те, що Китай готовий сприяти стабільному, здоровому і стійкому розвитку економічних і торгівельних взаємин.
 
Речник МЗС Китаю Го Цзякунь не підтвердив, чи контактували Трамп та Сі Цзіньпін, але відзначив, що комунікація між Вашингтоном та Пекіном підтримується за допомогою різних способів.

 

Дональд ТрампСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

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