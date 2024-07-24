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ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що проведе дебати з Гарріс

24 липня 2024, 12:36
Трамп заявив, що проведе дебати з Гарріс
Фото: reuters.com
Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про готовність провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка може стати його суперницею.

Заяву Трампа наводить Politico.

Колишній президент США "готовий" зійтися з Гарріс на дебатах не один раз.

Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.

Але під час розмови з журналістами у вівторок Трамп заявив, що буде брати участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, чи відбудуться вони на ABC, і сказав, що "був би готовий провести більше ніж одні дебати".

Водночас він додав, що  "не в захваті від ABC", який, як стверджує Трамп, здався йому більш прихильним до Джо Байдена і Гарріс.

Він також вказав, що "дебати важливі для президентських перегонів".

"Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов'язані брати участь у дебатах", – сказав Трамп.

Віцепрезидент Гарріс зараз є фаворитом на те, щоб стати кандидатом від Демократичної партії, який змагатиметься з Дональдом Трампом на виборах у листопаді. Відверто кажучи, європейські політики та чиновники центристського спрямування вважають, що Гарріс ще має переконати їх у тому, що вона може перемогти Трампа, вважають оглядачі Politico.

Європейські чиновники не говорять про це вголос, але критично важливим питанням для багатьох в ЄС є не те, якою Гарріс буде в Білому домі, а те, чи має вона те, що потрібно, щоб перемогти Трампа, щоб потрапити туди.

"Існує думка, що ЄС мав би докласти більше зусиль для розвитку відносин з Гарріс, враховуючи вік Байдена", — сказав один високопосадовець ЄС.

 

Дональд ТрампдебатиВибори в СШАКамала Гарріс

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