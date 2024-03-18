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Трамп заявив, що путін "ймовірно" причетний до смерті Навального – Politico

18 березня 2024, 13:55
Трамп заявив, що путін
Кандидат від республіканців висловив сподівання, що йому не доведеться обирати між тим, щоб відправити зброю Києву і дозволити росії "проковтнути" Україну.

Про це пише американська медіа-організація Politico.

Дональд Трамп заявив, що президент росії Володимир путін "ймовірно" причетний до смерті опозиційного лідера Олексія Навального, який помер в арктичній в'язниці минулого місяця.

"Я не знаю, але, можливо, я маю на увазі, можливо, я міг би сказати, ймовірно, я не знаю", - відповів кандидат у президенти США від Республіканської партії в інтерв'ю Fox News на питання про те, чи несе путін відповідальність за смерть Навального.

"Він молода людина, тому статистично він мав би жити ще довго... тому сталося щось незвичайне", - сказав Трамп.

Навальний важлива фігура російської опозиції, який перебував в тюрьмі, помер 16 лютого у виправній колонії. 

ЄС і США прямо звинуватили кремль в смерті Навального, просуваючись до запровадження нових санкцій проти москви.

Проте Трамп, який домінує на республіканських президентських праймеріз і наразі випереджає чинного президента від Демократичної партії Джо Байдена за результатами загальних опитувань у кількох ключових штатах, що вагаються, поки що дотримується м'якої лінії щодо путіна, який веде повномасштабне вторгнення в Україну вже понад два роки.

Трамп також неодноразово обіцяв припинити допомогу Україні і змусити Київ сісти за стіл переговорів з москвою - позиція, яка викликає занепокоєння серед західних союзників, які остерігаються другого терміну Трампа.

Під час інтерв'ю Трамп висловив сподівання, що йому не доведеться обирати між тим, щоб путін "проковтнув" Україну, і тим, щоб відправити зброю Києву.

"Я сподіваюся, що до цього не дійде", - сказав він, знову заявивши, що війна "ніколи б не сталася" за його президентства.

 
звинуваченняПутінТрампсмертьНавальний

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