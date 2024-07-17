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Трамп заявив, що сказав путіну "ніколи не лізти в Україну"

17 липня 2024, 13:13
Трамп заявив, що сказав путіну
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Кандидат у президенти США Дональд Трамп похвалився своїми стосунками з путіним.

За часів президентства Дональда Трампа Україні "ніколи не загрожувала війна".

Про це політик заявив у інтерв'ю Bloomberg.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре похвалився своїми добрими стосунками російським диктатором путіним.
 
"Ми з путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки. Він би ніколи не поліз в Україну. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну", – зазначив експрезидент США.
 
Трамп вважає, що поточна безпекова ситуація у світі "може закінчитися Третьою світовою війною". Трамп звинувачує в усьому свого суперника, чинного президента Джо Байдена.
 
"У мене не було війни. Жодної війни, окрім ІДІЛ. Я покінчив з ними за дуже короткий проміжок часу. Мені казали, що на це піде п'ять років, а мені знадобилося майже небагато часу, ми їх вибили. росія не захоплювала жодної території", – додав Трамп.
Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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