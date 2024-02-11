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Трамп заявив, що заохочуватиме росію атакувати союзників по НАТО – The Guardian

11 лютого 2024, 09:33
Трамп заявив, що заохочуватиме росію атакувати союзників по НАТО – The Guardian
За словами Трампа, США під його керівництвом не будуть захищати жодну країну, яка є "злочинцем".

Експрезидент США, який прагне повернутися на другий термін у Білий дім, Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання.

Про це пише The Guardian.

У Білому домі назвали ці заяви "жахливими та безглуздими". Трамп зробив цю заяву в суботу під час передвиборчого мітингу в Конвеї, штат Південна Кароліна, напередодні первинних виборів президента від Республіканської партії штату 24 лютого.

Колишній президент висловив побоювання щодо допомоги Україні, оскільки вона захищається від вторгнення, розпочатого росією в лютому 2022 року, а також щодо існування НАТО, альянсу з 31 країни, який США зобов’язалися захищати, коли це необхідно.

У суботу Трамп заявив, що під час якоїсь зустрічі в НАТО він сказав іншому главі держави, що США під його керівництвом не будуть захищати жодну країну, яка є "злочинцем".

"Один з президентів великої країни встав і сказав: "Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе росія, ви нас захистите?" "Я сказав: "Ви не заплатили, ви заборгували?". Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні заплатити. Ви повинні платити за рахунками", – сказав Трамп.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс, відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, сказав, що "заохочення вторгнень наших найближчих союзників з боку вбивчих режимів є жахливим і безпідставним — і це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку".

У 2014 році, після анексії росією українського Кримського півострова, країни НАТО домовилися припинити скорочення витрат, які вони здійснили після холодної війни, і перейти до виділення 2% свого ВВП на оборону до 2024 року.

Під час своєї передвиборчої кампанії 2016 року Трамп занепокоїв західних союзників, попередивши, що Сполучені Штати під його керівництвом можуть відмовитися від своїх договірних зобов'язань перед НАТО і стануть на захист лише тих країн, які виконають встановлений альянсом показник у 2%.

Станом на 2022 рік, за даними НАТО, сім з 31 країни-члена Альянсу виконували це зобов'язання - порівняно з трьома у 2014 році. Вторгнення росії в Україну у 2022 році призвело до збільшення військових витрат деяких членів НАТО.

НАТОТрампвійна в Україніросія окупантисоюзники

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