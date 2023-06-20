Трамп заявив, що "затримав" вторгнення рф в Україну на кілька років

Відносини з російським диктатором він описав як "дуже хороші".

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що його розмова з главою кремля путіним нібито "відстрочила" вторгнення рф в Україну на кілька років. При цьому відносини з російським диктатором він описав як "дуже хороші".

Про це повідомляє Трамп в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"З путіним у мене дуже хороші відносини. Я маю на увазі, що я давно з ним не розмовляв, але я мав дуже міцні відносини", - сказав Трамп.

Він вкотре заявив, що путін нібито не розпочав би повномасштабну війну проти України, якби він був президентом США.

"Я розмовляв із ним. Я сказав, що якщо ти це зробиш (вторгнешся в Україну - ред.), то за це буде пекельна плата. Це буде катастрофа. Не роби цього. Він не повірив мені, хіба що на 10%. Але це все, що було потрібне", - заявив Трамп.

Разом з тим на питання, чи вважає він Україною самостійною країною, екс-президент США відповів ствердно, але додав, що раніше "це була одна країна з росією", і "путіну це подобалося", натякаючи на ностальгію диктатора за СРСР.

Нагадаємо, що екс-президент США Дональд Трамп, який знову балотується на президентські вибори вже неодноразово робив гучні заяви, обіцяючи виборцям "завершити війну росії проти України за 24 години", якщо він знову стане главою держави.