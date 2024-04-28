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Трамп зберігає перевагу над Байденом перед виборами в США 2024 – CNN

28 квітня 2024, 20:55
Трамп зберігає перевагу над Байденом перед виборами в США 2024 – CNN
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
55% американців вважають президентство Трампа успішним, тоді як 44% вважають його провальним.

Згідно з новим опитуванням CNN, на тлі судового процесу Дональд Трамп все ж переважає президента США Джо Байдена. 

Про це повідомляє CNN.

Наразі серед зареєстрованих виборців підтримка Трампа стабільно тримається на рівні 49%, тоді як Байдена - впала на 2% та становить 43%.

61% громадян США, за опитуванням джерела, оцінили час перебування Байдена на посаді провальним, тоді як 39% вказали на успішне президентство.

На думку 92% республіканців, президентство Трампа було успішним, тоді як лише 73% демократів вважають успішнішим президентство Байдена.

Серед незалежних 51% вважають, що президентство Трампа було успішним, і лише 37% - що Байдена.

Водночас 14% американців вважають, що обидва президенти зазнали невдач, а 8% - що обидва досягли успіху.

Близько половини зареєстрованих виборців, 47%, вважають президентство Байдена провальним, тоді як президентство Трампа було успішним, і лише 30% вважають, що Байден був успішним, а Трамп - ні.

Дональд ТрампДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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