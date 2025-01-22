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Трамп збирається впровадити 10 % мита для Китаю вже з 1 лютого

22 січня 2025, 10:57
Трамп збирається впровадити 10 % мита для Китаю вже з 1 лютого
Раніше він також казав, що встановить мито в 25 % на товари з Канади і Мексики.
Президент США Дональд Трамп розповів репортерам у Білому домі, що думає над впровадженням 10 % мита на імпорт китайських товарів уже з 1 лютого. Раніше він також казав, що встановить мито в 25 % на товари з Канади і Мексики.
 
Про це пише BBC.
 
Ці дві країни він звинуватив у пропуску мігрантів до США без документів та наркотрафіку. Що ж до мита стосовно китайських товарів, то його новий президент виправдовує постачаннями звідти до Штатів фентанілу – наднебезпечного наркотику – через кордони Мексики і Канади. 
 
Віцепрем'єр-міністр КНР учора сказав, що його країна шукає "безпрограшне" вигідне обом сторонам рішення для розв'язання торговельної напруженості. Прямо про США він не згадав. 
 
Підвищення мита на імпорт було однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Він вважає, що це рішення допоможе американській економіці. Однак, як пише BBC, аналітики вважають, що це навпаки призведе до зростання цін та додаткових труднощів для іноземних компаній. 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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