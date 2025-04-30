Трамп жартома заявив, що хотів би бути Папою Римським

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би спати папою римським.

Одна із журналісток запитала главу Білого дому, хто, на його думку, стане новим понтифіком.

"Я хотів би стати папою. Це був би мій вибір №1", – віджартувався Трамп.

Пізніше він зазначив, що не має вподобань, однак згадав про одного американського кардинала.

"У нас є кардинал, який випадково із Нью-Йорка, і він дуже хороший. Тож побачимо, що буде далі", – додав Трамп.