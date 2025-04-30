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Трамп жартома заявив, що хотів би бути Папою Римським

30 квітня 2025, 10:29
Трамп жартома заявив, що хотів би бути Папою Римським
Американський президент зазначив, що не має вподобань, однак згадав про кардинала із Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би спати папою римським.
 
Про це він сказав на брифінгу, який транслював FOX 5 Washington DC.
 
Одна із журналісток запитала главу Білого дому, хто, на його думку, стане новим понтифіком.
 
"Я хотів би стати папою. Це був би мій вибір №1", – віджартувався Трамп.
 
Пізніше він зазначив, що не має вподобань, однак згадав про одного американського кардинала.
 
"У нас є кардинал, який випадково із Нью-Йорка, і він дуже хороший. Тож побачимо, що буде далі", – додав Трамп.
 
Як пише Politico, ідеться про Тімоті Долана, який не входить у перелік фаворитів на місце очільника католицької церкви. Видання зазначило, що пост папи римського ще ніколи не обіймав представник США.
 
Дональд ТрампПапа Римський

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