Трамп зібрав рекордні $239 млн на інавгурацію

У списку донорів — понад 140 компаній, включно з Pilgrim's Pride, Nvidia, Target, Ripple Labs і Robinhood.

Hyundai Motor America, Nvidia та Target зробили семизначні пожертвування для фінансування рекордного збору президента США Дональда Трампа на його другу інавгурацію.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Федеральної виборчої комісії.

Трамп зібрав рекордні 239 мільйонів доларів для інавгураційного комітету, легко перевищивши 107 мільйонів доларів, які він зібрав вісім років тому. Це також більше, ніж сукупні 157 мільйонів доларів, які колишні президенти Барак Обама та Джо Байден ‒ демократи, за якими він прийшов до влади, зібрали на свої три сукупні інавгурації. На відміну від Трампа, обидва ухвалили добровільні обмеження на суму, яку могли пожертвувати донори.

Загальні суми не включають повернені пожертвування. Комітет Трампа 2025 року повернув понад 6 мільйонів доларів, які він отримав від спонсорів.