Трамп зізнався, що не так вже й "обізнаний" у переговорах – Time

Це зізнання, можливо, задало мирному процесу новий і невизначений курс.

Після останньої телефонної розмови з президентом росії путіним американський лідер Дональд Трамп зробив незвичне для себе зізнання в тому, що не так він вже й "обізнаний" у переговорах між Україною і росією.

"Американська спроба організувати мир між ними (Україною і росією) поки що не принесла обіцяної Трампом простої і швидкої перемоги. Одним словом, усе виявилося куди складніше, ніж він думав". - йдеться в публікації.

Зазначено, що прогалини в знаннях Трампа про війну завжди надавали перевагу путіну, оскільки однією з його улюблених переговорних тактик є перевантаження співрозмовників потоком історичних теорій і вибіркових фактів.

"Українські чиновники та їхні європейські союзники намагалися підготувати Трампа до таких розмов із путіним, пропонуючи свої погляди на складність війни та її історію, але часто стикалися зі стіною невігластва щодо України в адміністрації Трампа", - наголошується в статті. Один із західних чиновників, який детально обговорював Україну під час візитів до Білого дому, заявив, що у Трампа "не в курсі багатьох аспектів". Український дипломат висловив це ж розчарування ще різкіше: "Це месіанське ставлення. Ніби вони все знають і не хочуть нічого слухати". У Time акцентували, що таке хибне володіння фактами з боку команди Трампа іноді ставало болісно очевидним.

"Після дзвінка Трампа путіну, схоже, що Білий дім більше не зацікавлений у тому, щоб чинити тиск на будь-яку зі сторін з метою припинити війну. Трамп не пригрозив Росії санкціями за відмову від припинення вогню і не пообіцяв подальшої участі США в мирному процесі", - додали у виданні.