Трамп зізнався, що зазнає "неймовірних збитків" на посаді президента

Президент США Дональд Трамп зазнає "неймовірних фінансових збитків" на своїй роботі.

Робота президентом США не приносить грошей. Крім того, він назвав її однією з "найбільших фінансових невдач усіх часів" в інтерв'ю The New York Times.

У той самий час президент США зазначив, що не має наміру покидати посаду.

"Знаєте, на щастя, я не потребую грошей... Але я зазнаю збитки, і вони неймовірні", - підкреслив Трамп і додав, що робота йому подобається.

Трамп подав заявку на переобрання ще в січні 2017 року, що дозволило йому збирати і витрачати кошти на нову передвиборну кампанію. У четвертому кварталі минулого року на ці цілі президент залучив 21 млн доларів, на початок 2019 року його передвиборний бюджет склав трохи більше ніж 19 млн доларів.

Також, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Дональд Трамп став президентом, тому що цього хотів Бог.