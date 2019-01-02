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Трамп зізнався, що зазнає "неймовірних збитків" на посаді президента

Іти з посади президент США не збирається
Президент США Дональд Трамп зазнає "неймовірних фінансових збитків" на своїй роботі.
Трамп зізнався, що зазнає "неймовірних збитків" на посаді президента Фото: apnews.com

Робота президентом США не приносить грошей. Крім того, він назвав її однією з "найбільших фінансових невдач усіх часів" в інтерв'ю The New York Times.

У той самий час президент США зазначив, що не має наміру покидати посаду.

"Знаєте, на щастя, я не потребую грошей... Але я зазнаю збитки, і вони неймовірні", - підкреслив Трамп і додав, що робота йому подобається.

Трамп подав заявку на переобрання ще в січні 2017 року, що дозволило йому збирати і витрачати кошти на нову передвиборну кампанію. У четвертому кварталі минулого року на ці цілі президент залучив 21 млн доларів, на початок 2019 року його передвиборний бюджет склав трохи більше ніж 19 млн доларів.

Також, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Дональд Трамп став президентом, тому що цього хотів Бог.

 
 
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01 02 2019 11:38
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