Трамп зізнався, що зазнає "неймовірних збитків" на посаді президента
Робота президентом США не приносить грошей. Крім того, він назвав її однією з "найбільших фінансових невдач усіх часів" в інтерв'ю The New York Times.
У той самий час президент США зазначив, що не має наміру покидати посаду.
"Знаєте, на щастя, я не потребую грошей... Але я зазнаю збитки, і вони неймовірні", - підкреслив Трамп і додав, що робота йому подобається.
Трамп подав заявку на переобрання ще в січні 2017 року, що дозволило йому збирати і витрачати кошти на нову передвиборну кампанію. У четвертому кварталі минулого року на ці цілі президент залучив 21 млн доларів, на початок 2019 року його передвиборний бюджет склав трохи більше ніж 19 млн доларів.
Також, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Дональд Трамп став президентом, тому що цього хотів Бог.
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