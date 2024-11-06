Трамп змінить хід війни, але не за 24 години – NYT

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США політика Вашингтону щодо підтримки України майже напевно зміниться. Але наразі неможливо сказати, як саме.

Про це пише The New York Times.

Автори публікації нагадують, що Трамп зі скептицизмом, якщо не відвертою ворожістю, ставиться до ідеї продовження допомоги США Україні. Також він обіцяв, що зможе завершити війну за один день — не кажучи, як саме. Усе це викликає у Києві занепокоєння, що Трамп тиснутиме на Україну, щоб укласти угоду на невигідних умовах.

"Його бажання досягти угоди — і, ймовірно, швидкої — не віщує нічого доброго для стійкої підтримки США", — заявили аналітики Королівського інституту об’єднаних служб.