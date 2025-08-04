Трамп змінив риторику щодо Індії – Bloomberg

Трамп приголомшливо змінив тон щодо Індії, щоб тиснути на путіна.

Президент США Дональд Трамп несподівано зробив Індію однією з головних цілей своєї політики стримування росії. Прагнучи тиску на кремль у контексті війни проти України, він різко розкритикував Нью-Делі за тісні зв'язки з москвою та анонсував нові економічні обмеження.

Зміна риторики Трампа щодо Індії "приголомшує". Минулого тижня американський лідер заявив, що Індія та росія "можуть разом знищити свої мертві економіки" — ця заява стала поворотним моментом у відносинах між країнами, які США довгий час намагалися розвивати, бачачи в Індії баланс до зростаючої потуги Китаю.

Як зазначає видання, цей випад ознаменував собою приголомшливу зміну тону для США, які роками ігнорували тісні історичні зв'язки Індії з росією, прагнучи залучити цю країну як противагу Китаю в Азії.