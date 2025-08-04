Трамп змінив риторику щодо Індії – Bloomberg
04 серпня 2025, 10:57
Трамп приголомшливо змінив тон щодо Індії, щоб тиснути на путіна.
Президент США Дональд Трамп несподівано зробив Індію однією з головних цілей своєї політики стримування росії. Прагнучи тиску на кремль у контексті війни проти України, він різко розкритикував Нью-Делі за тісні зв'язки з москвою та анонсував нові економічні обмеження.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зміна риторики Трампа щодо Індії "приголомшує". Минулого тижня американський лідер заявив, що Індія та росія "можуть разом знищити свої мертві економіки" — ця заява стала поворотним моментом у відносинах між країнами, які США довгий час намагалися розвивати, бачачи в Індії баланс до зростаючої потуги Китаю.
Як зазначає видання, цей випад ознаменував собою приголомшливу зміну тону для США, які роками ігнорували тісні історичні зв'язки Індії з росією, прагнучи залучити цю країну як противагу Китаю в Азії.
"Наші двосторонні відносини з різними країнами мають свою власну цінність і не повинні розглядатися через призму третьої країни", — відповів представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал, підтвердивши, що стратегічне партнерство з москвою залишається незмінним.
Водночас Трамп заявив, що Індія нібито зупинила закупівлю російської нафти, однак New York Times, посилаючись на джерела в уряді, спростувала цю інформацію: Нью-Делі продовжить купувати енергоносії в рф, попри погрози санкціями.
Окрім дипломатичного тиску, Трамп також озвучив економічні заходи: з 1 серпня США вводять 25% тариф на імпорт індійських товарів. У дописі в Truth Social він також згадав про можливий штраф, назвавши закупівлю зброї та нафти в росії неприйнятною, з огляду на загибель людей в Україні.