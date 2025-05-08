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Трамп змінив ставлення до України та рф – Волкер

08 травня 2025, 19:09
Трамп змінив ставлення до України та рф – Волкер
Фото: УНІАН
На думку ексрадника, Конгрес має схвалити запровадження вторинних санкцій проти РФ, щоб "посилити його руку".
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп став "по-справжньому прихильним" до України і застосовує до росії більш жорсткий підхід.
 
Про це в коментарі агентству Reuters висловився колишній радник Трампа з питань України Курт Волкер.
 
Він нагадав, що на початку президентства політик кинув кремлівському правителю путіну "виклик", що забезпечить мир або легким шляхом, або важким. Побачивши, що кремль не демонструє особливого бажання припинити війну, він все частіше обирає важкий шлях:
 
"Я думаю, що в інтересах України припинити бойові дії, і тому зараз, коли США і Україна дійсно зблизилися, це викриває те, що путін просто не бажає закінчувати війну".
 
На думку Волкера, підписання угоди про корисні копалини з Києвом було для Трампа політично важливим, оскільки це продемонструвало його прихильникам, що Україна платить за допомогу, а не використовує гроші американських платників податків. Він не виключає, що ця угода може призвести до розблокування постачання нової допомоги країні.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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