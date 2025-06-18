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ПОЛІТИКА

Трамп знову подовжує термін продажу TikTok — уже втретє

18 червня 2025, 09:58
Трамп знову подовжує термін продажу TikTok — уже втретє
TikTok
У травні Трамп заявив, що продовжить термін до 19 червня після того, як додаток допоміг йому в роботі з молодими виборцями на виборах 2024 року.

Президент США Дональд Трамп продовжить на 90 днів термін, встановлений на 19 червня для китайської компанії ByteDance для продажу американських активів застосунку для створення коротких відеороликів TikTok, незважаючи на закон, який зобов'язує до продажу або закриття без значного прогресу.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп вже двічі надавав відстрочку від застосування заборони на TikTok, яка повинна була вступити в силу в січні, згідно з рішенням Конгресу.

"Президент Трамп підпише додатковий указ на цьому тижні, щоб TikTok продовжив роботу", – заявила у вівторок речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Це продовжило б крайній термін до середини вересня.

"Президент Трамп не хоче, щоб TikTok зник", – додала вона, зазначивши, що адміністрація витратить наступні три місяці на те, щоб продаж завершився, і американці могли продовжувати користуватися TikTok, будучи впевненими, що їхні дані знаходяться в безпеці.

У травні Трамп заявив, що продовжить термін до 19 червня після того, як додаток допоміг йому в роботі з молодими виборцями на виборах 2024 року.

Раніше у вівторок він сказав журналістам на борту літака Air Force One, що збирається знову продовжити цей термін.

"Напевно, так. Можливо, нам доведеться отримати схвалення Китаю, але я думаю, що ми його отримаємо. Я думаю, що президент Сі в кінцевому підсумку схвалить це", – сказав Трамп, відповідаючи на питання про продовження терміну.

Дональд ТрампTikTok

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