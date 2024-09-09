Трамп знову випереджає Гарріс

Вперше за місяць він випередив свою опонентку.

Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп отримав незначну перевагу і наразі його підтримують 48% опитаних, тоді як Камала Гарріс - 47% голосів.

Про це йдеться в опитуванні проведеному New York Times спільно з Коледжем Сієни.

Це опитування стало першим за останній місяць, де Трампу вдалося випередити свою суперницю. Падіння рейтингу Гарріс може бути пов'язане із завершенням активного висвітлення її кампанії після з'їзду Демократичної партії в серпні.

Результати демонструть, що Трамп має кілька переваг над Гарріс, включно з популярністю серед виборців та сильнішими позиціями у важливих питаннях. Зокрема, 46% опитаних виборців ставляться до Трампа позитивно, яке робить його популярнішим, ніж на виборах 2016 та 2020 років.

Ключовим чинником підтримки Трампа є його позиція з питань, які найбільше хвилюють виборців, де він виглядає сильніше у порівнянні з Гарріс.

Днями ми писали, що Трамп і Гарріс мають однакові рейтинги напередодні президентських виборів.