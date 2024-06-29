Трамп знову виведе США з кліматичної угоди – Politico

Ця заява пролунала після того, як консерватори роками готували підґрунтя для виходу Трампа з глобальної угоди, спрямованої на скорочення викидів парникових газів, що спричиняють зміну клімату.

Екс президент США Дональд Трамп хоче знову вийти з Паризької кліматичної угоди у разі своєї перемоги на виборах.

Про це заявила речниця передвиборчої кампанії Трампа Керолайн Лівітт, повідомляє організація Politico.

"Американські консерватори роками готували підґрунтя для того, щоб Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди, повернувшись до влади. Для цього розробляється низка указів, які Трамп повинен швидко підписати у разі повернення в Білий дім, розповів Politico знайомий з цим процесом юрист", - пише видання.

Politico звернулося до речниці передвиборчої кампанії Трампа і отримало підтвердження щодо таких намірів колишнього президента США.

"Так, він сказав, що буде", - відповіла Лівітт.

Такі плани Трампа не є несподіванкою, адже він вже одного разу виводив США з цієї угоди і виступав проти неї під час теледебатів з чинним президентом Джо Байденом. Під час дебатів Трамп називав угоду "обкраданням США" і "катастрофою".

На сьогодні є кілька різних версій проектів указів про вихід США з угоди, які Дональд Трамп повинен підписати, повідомив Politico юрист, знайомий із процесом. Одна з версій, за його словами, передбачає вихід США з Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Вихід з Рамкової конвенції ООН був би набагато більш різким кроком, адже це фактично припинило б участь США в глобальних кліматичних переговорах, зруйнувавши міжнародне співробітництво. Речниця передвиборчої кампанії Трампа цю інформацію коментувати відмовилась.

США приєдналися до Паризької угоди 2015 року за президента Барака Обами, а в 2020 році Трамп, який на той час обіймав посаду президента, оголосив, що країна виходять з угоди.

Пізніше, а саме через рік, після приходу до влади Джо Байдена, США знову повернулись до угоди.

Паризька кліматична угода була укладена в 2016 році для протидії змінам клімату шляхом утримання зростання середньої світової температури, зниження викидів парникових газів і тому подібне.

Вибори в США мають відбутись 5 листопада цього року. Наразі на посаду болотуються Джо Байден і Дональд Трамп.