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Трамп знову заговорив про 25% мита для Євросоюзу

27 лютого 2025, 12:07
Трамп знову заговорив про 25% мита для Євросоюзу
Фото: з вільних джерел
За його словами, блок був створений, щоб пограбувати США.

Американський президент Дональд Трамп пригрозив ввести 25% мита проти Євросоюзу, який вважає, що об'єднання 27 країн було "створено, щоб грабувати Сполучені Штати".

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

На засіданні кабінету в середу, 26 лютого, Трамп заявив, що незабаром оприлюднить деталі нового митного плану проти Євросоюзу.

"Ми ухвалили рішення, і оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%", - сказав галва Білого дому. 

Він не повідомив додаткових деталей, однак згадав автовиробників і сказав, що мита будуть застосовуватися "в загальному".

"Це буде стосуватися автомобілів і всього іншого", - додав Трамп. 

Євросоюзе третій за величиною торговельний партнер США разом із Китаєм.

Президент США вважає, що наступного тижня введе 25% мита проти двох найбільших партнерів США: Канади і Мексики.

Раніше Трамп неодноразово оголошував про введення мит проти головних торгівельних партнерів США. Однак постійно відкладав їх введення для Канади та Мексики.

Днями ми писали, що Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію.

 

СШАмитаЄвросоюз

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