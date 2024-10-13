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Трамп знову заговорив про Третю світову війну

13 жовтня 2024, 16:57
Трамп знову заговорив про Третю світову війну
Політик акцентував, що в разі його перемоги на президентських виборах він зможе швидко вирішити конфлікт в Україні.

Через дії нинішньої американської адміністрації існує високий ризик початку світової війни. При цьому таке може статися в найближчі три-чотири місяці.

Про це сказав кандидат у президенти США Дональд Трамп під час мітингу в Каліфорнії, який транслювала компанія RSBN.

Він висловив стурбованість, що дії нинішньої американської влади можуть нібито призвести до глобального конфлікту. Трамп наголосив, що рішення, ухвалені урядом, можуть спричинити такий розвиток подій.

Політик також знову акцентував, що в разі його перемоги на президентських виборах він зможе швидко вирішити конфлікт в Україні та "припинити хаос на Близькому Сході".
 
Трамп неодноразово критикував чинного президента США Джо Байдена, стверджуючи, що за його правління війна на Близькому Сході не розпочалася би.
 
Кандидат-республіканець також висловив впевненість, що в разі його перемоги "мир знову запанує", тоді як обрання Камали Гарріс від Демократичної партії, на його думку, призведе до катастрофічних наслідків, і "світ опиниться в руїнах".
 
Раніше Дональд Трамп неодноразово уже "передбачав" початок Третьої світової війни. Зокрема, він заявляв, що до неї нібито призведе операція Сил оборони України в Курській області. Він заявляв, що атака України на російський регіон демонструє, що нова світова війна ближче, ніж будь-коли.
 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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