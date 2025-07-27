Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп знову звинуватив Гарріс у підкупі зірок для підтримки

27 липня 2025, 18:59
Трамп знову звинуватив Гарріс у підкупі зірок для підтримки
Трамп, повторюючи свої попередні заяви про те, що Гарріс нібито платила Бейонсе, Опрі Вінфрі та Ел Шарптону за підтримку її кампанії,
Президент Дональд Трамп знову висунув звинувачення проти колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс, стверджуючи, що вона заплатила знаменитостям за підтримку під час президентських виборів 2024 року.
 
Про це пише The Hill.
 
Трамп, повторюючи свої попередні заяви про те, що Гарріс нібито платила Бейонсе, Опрі Вінфрі та Ел Шарптону за підтримку її кампанії, заявив, що сама Гарріс і зірки, які отримали кошти, повинні бути "притягнуті до відповідальності".
 
"Не можна платити за підтримку. Це цілковито незаконно. Уявіть, що буде, якби політики почали платити за схвалення. Почався б хаос. Камала і всі, хто отримав гроші за підтримку, порушили закон. Їх усіх слід притягнути до відповідальності! Дякую за увагу до цього питання", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.
 
Схожі звинувачення Трамп висував і раніше — цього року та наприкінці минулого. У грудні він заявив: "Бейонсе не співала, Опра майже нічого не зробила, а Ел — це просто шахрай третього сорту".
 
У дописі в суботу Трамп стверджував, що Гарріс заплатила Бейонсе 11 мільйонів доларів, Опрі — 3 мільйони, а Шарптону — 600 тисяч.
 
Опра раніше заявляла, що не отримала "ані копійки" за участь у трансляції з Гарріс. Однак витрати на виробництво трансляції покривала передвиборча кампанія.
 
"Люди, які працювали над цією трансляцією, повинні були отримати оплату. І отримали. Кінець історії", — написала вона восени.
 
Кампанія Гарріс також заперечила, що Бейонсе отримувала гроші саме за підтримку. Водночас у звітах Федеральної виборчої комісії зазначено, що кампанія виплатила 165 тисяч доларів продакшн-компанії Бейонсе — Parkwood Production Media LLC. Такі виплати зазвичай пов’язані з організацією масштабних заходів і не можуть вважатися політичними внесками.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється