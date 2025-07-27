Трамп знову звинуватив Гарріс у підкупі зірок для підтримки

Трамп, повторюючи свої попередні заяви про те, що Гарріс нібито платила Бейонсе, Опрі Вінфрі та Ел Шарптону за підтримку її кампанії,

Президент Дональд Трамп знову висунув звинувачення проти колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс, стверджуючи, що вона заплатила знаменитостям за підтримку під час президентських виборів 2024 року.

Про це пише The Hill.

Трамп, повторюючи свої попередні заяви про те, що Гарріс нібито платила Бейонсе, Опрі Вінфрі та Ел Шарптону за підтримку її кампанії, заявив, що сама Гарріс і зірки, які отримали кошти, повинні бути "притягнуті до відповідальності".

"Не можна платити за підтримку. Це цілковито незаконно. Уявіть, що буде, якби політики почали платити за схвалення. Почався б хаос. Камала і всі, хто отримав гроші за підтримку, порушили закон. Їх усіх слід притягнути до відповідальності! Дякую за увагу до цього питання", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Схожі звинувачення Трамп висував і раніше — цього року та наприкінці минулого. У грудні він заявив: "Бейонсе не співала, Опра майже нічого не зробила, а Ел — це просто шахрай третього сорту".

У дописі в суботу Трамп стверджував, що Гарріс заплатила Бейонсе 11 мільйонів доларів, Опрі — 3 мільйони, а Шарптону — 600 тисяч.

Опра раніше заявляла, що не отримала "ані копійки" за участь у трансляції з Гарріс. Однак витрати на виробництво трансляції покривала передвиборча кампанія.

"Люди, які працювали над цією трансляцією, повинні були отримати оплату. І отримали. Кінець історії", — написала вона восени.

Кампанія Гарріс також заперечила, що Бейонсе отримувала гроші саме за підтримку. Водночас у звітах Федеральної виборчої комісії зазначено, що кампанія виплатила 165 тисяч доларів продакшн-компанії Бейонсе — Parkwood Production Media LLC. Такі виплати зазвичай пов’язані з організацією масштабних заходів і не можуть вважатися політичними внесками.