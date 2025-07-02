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Трамп зняв санкції з низки російських банків, установ і фізосіб

02 липня 2025, 19:11
Трамп зняв санкції з низки російських банків, установ і фізосіб
У переліку – "Рособоронекспорт".

Президент США Дональд Трамп з 1 липня скасував санкції проти Сирії і разом із тим обмежувальні заходи зняли з низки російських банків, установ і фізосіб.

Про це пише видання Moscow Times.

Так, санкції зняли з колишнього президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), ексочільника Калмикії Кірсана Ілюмжинова, а також банків "російський фінансовий альянс" (належить Ілюмжинову, фінустанову позбавили ліцензії у 2016 році), "Темпбанк" (позбавився ліцензії у 2017 році), іранського "Світ Бізнес Банк", РФК-Банк, "Промсировина", а ще "Рособоронекспорт", Global Vision Group, "СТГ Логістик", "Марітайм Асістанс" та інших.
 
До речі, "Рособоронекспорт" - єдиний у росії державний посередник з експорту та імпорту озброєння.
 
Щодо Ілюмжінова, то його у 2015 році звинуватили у підтримці режиму президента Сирії Башара Асада. 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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