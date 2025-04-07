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Трамп зробив нову заяву про переговори з росією

07 квітня 2025, 11:11
Трамп зробив нову заяву про переговори з росією
Американський президент закликав рф та Україну до якнайшвидшого припинення вогню
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з росією про припинення вогню в Україні тривають. Він закликав сторони до якнайшвидшого завершення війни.
 
Про це він сказав під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.
 
"Ми розмовляємо з росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися", - сказав президент США.
 
Також Трамп укотре повторив, що вторгнення рф в Україну не відбулося б, якби він був президентом США раніше.
 
"Це жахливо, і це ніколи не повинно було початися. Це ніколи б не сталося, якби я був президентом, 100%", - запевнив американський лідер.
війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

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