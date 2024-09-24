Трамп зробив скандальну заяву про візит Зеленського у США – Bloomberg

Трамп назвав Зеленського "найкращим торговцем в історії".

Кандидат у президенти США Дональд Трамп зневажливо відгукнувся про візит українського лідера Володимира Зеленського до США, назвавши його "найбільшим продавцем в історії".

Трамп під час мітингу в понеділок у Пенсильванії перед Генеральною Асамблеєю ООН заявив, що підходитиме до політики України "по-іншому".

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найкращий торговець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він іде з 60 мільярдами доларів", - сказав Трамп.

Ві додав, що, на його думку, Зеленський "дуже сильно" хоче, щоб його суперниця Камала Гарріс виграла вибори, і сказав, що в разі перемоги на виборах він буде прагнути підштовхнути Україну і росію до переговорів.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському, зателефоную президенту путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це божевілля", - сказав Трамп.