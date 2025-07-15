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Трамп зробив заяву про далекобійні ракети JASSM для України

15 липня 2025, 21:55
Трамп зробив заяву про далекобійні ракети JASSM для України
Американський лідер каже, що Україна не повинна завдавати ударів по москві.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійні ракети JASSM.
 
Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
 
Американський лідер також заявив, що не вважає поставлений росії "дедлайн" для досягнення угоди щодо війни в Україні в 50 днів "занадто довгим".
 
"Подивимося, що буде з путіним. Поки що путін мене дуже розчарував. За останні три місяці я вирішив безліч воєн. Але цю мені поки що не вдалося", – додав він.
 
Крім цього, Трамп підкреслив, що президент України Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по москві.
 
"Я ні на чиєму боці. Я на боці людства. Я хочу зупинити вбивства", – зазначив президент США.
 
Також Трамп зазначив, що буде видно, що станеться з путіним після його ультиматуму, згідно з яким, якщо той не піде на переговори протягом 50 днів, США введуть торговельні мита для рф у розмірі до 100%.  

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

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