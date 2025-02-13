Трамп зробив заяву про допомогу Україні

На запитання про те, чи будуть США спрямовувати допомогу Україні, Трамп відповів, що будуть.

Президент США Дональд Трамп запевнив, що й далі надаватиме допомогу Україні, бо інакше путін "подумав би, що він виграв".

Про це він сказав на пресконференції в Білому домі 12 лютого, пише "Голос Америки".

"І, щиро кажучи, ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але путін зараз хоче миру", – сказав Трамп.

На запитання про те, чи будуть США спрямовувати допомогу Україні, Трамп відповів, що будуть. Він додав, що попередня адміністрація "безглуздо" передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує дістати гарантії повернення своїх грошей.

"Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні [матеріали], у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені", – сказав Трамп і додав, що "українці на це погодилися".

За словами Трампа, Україна отримала допомоги на суму $350 млрд від США, а від Європи – $100 млрд. Хоча, за даними Пентагону, станом на середину січня, із січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад $66,5 млрд на безпекову допомогу Україні. А загальна допомога 50 країн групи "Рамштайн", до якої входять європейські країни НАТО, з моменту її першого засідання на авіабазі Рамштайн у квітні 2022 року, становить понад $126 млрд на підтримку безпеки України.

Трамп зауважив, що його адміністрація хоче переконатися, що допомога Україні не буде безплатною.

Лідер Штатів підкреслив, що міністр фінансів США Скотт Бессент перебуває в Україні, щоб дістати "безпеку" в обмін на допомогу.

"Він поїхав туди, щоб отримати документ, із яким ми будемо впевнені, що ми в якійсь формі отримаємо ці гроші назад, тому що ми вкладаємо значно більше грошей, ніж Європа, і Європа в значно більшій небезпеці, ніж ми", – сказав Трамп.