Трамп зробив заяву щодо подій в Сирії

За його словами, Асада кинули путін і росія.

Новообраний президент США Дональд Трамп зщаявив, що режим Башара Асада впав, адже покровитель кремля його "кинув".

Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Асад пішов. Він утік зі своєї країни. Його покровителька росія на чолі з Володимиром путіним більше не була зацікавлена ​​в тому, щоб його захищати. Для росії взагалі не було жодних причин бути там", - йдеться в дописі.

Трамп написав, що росіяни "втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну", де кремль втратив сотні тисяч солдатів у війні, "яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно".

Разом з тим, речник Білого дому Шон Саветт в соцмережі написав, що президент Джо Байден "уважно стежить за надзвичайними подіями в Сирії" і контактує із партнерами в регіоні.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що "історія джихадистів сирійських повстанців викликає занепокоєння".