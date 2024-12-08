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Трамп зробив заяву щодо подій в Сирії

08 грудня 2024, 16:07
Трамп зробив заяву щодо подій в Сирії
Фото: Reuters
За його словами, Асада кинули путін і росія.

Новообраний президент США Дональд Трамп зщаявив, що режим Башара Асада впав, адже покровитель кремля його "кинув".

Таку заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Асад пішов. Він утік зі своєї країни. Його покровителька росія на чолі з Володимиром путіним більше не була зацікавлена ​​в тому, щоб його захищати. Для росії взагалі не було жодних причин бути там", - йдеться в дописі. 

Трамп написав, що росіяни "втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну", де кремль втратив сотні тисяч солдатів у війні, "яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно".

Разом з тим,  речник Білого дому Шон Саветт в соцмережі написав, що президент Джо Байден "уважно стежить за надзвичайними подіями в Сирії" і контактує із партнерами в регіоні.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що "історія джихадистів сирійських повстанців викликає занепокоєння".

 
СиріяДональд ТрампРосія

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