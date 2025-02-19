Трамп зробив жорстку заяву з погрозами Зеленському

​Трамп обізвав українського президента "диктатором без виборів"

Президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Лідер США вважає, що Володимир Зеленський "переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вплутатися у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися".

Трамп заявив, що Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і при цьому "гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають натомість".