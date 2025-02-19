Трамп зробив жорстку заяву з погрозами Зеленському
19 лютого 2025, 19:11
Трамп обізвав українського президента "диктатором без виборів"
Президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
Лідер США вважає, що Володимир Зеленський "переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вплутатися у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися".
Трамп заявив, що Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і при цьому "гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають натомість".
Також американський президент заявив, що Зеленський нібито "визнає, що половина грошей, які ми йому відправили, "пропала".
Трамп знову згадав про "низький" рейтинг Зеленського і закликав його діяти "швидко, інакше в нього не залишиться країни".
Трамп вважає, що США вже успішно ведуть з росією переговори про припинення війни. У той час, як "Байден ніколи не намагався, а Європа не змогла домогтися миру".
"Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу, його країна зруйнована, а мільйони людей загинули без нагальної потреби - і так триває", - додав американський лідер.