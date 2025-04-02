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Трамп звільняє Ілона Маска з Білого дому – Politico

02 квітня 2025, 20:46
Трамп звільняє Ілона Маска з Білого дому – Politico
Фото: БелТА
Про це він вже розказав найближчому оточенню.

Президент США Дональд Трамп задоволений Маском, але це рішення було прийнято, оскільки технічний магнат все більше виглядає як політична відповідальність.

Про це інформує медіа організаіця Politico

Відомо, що Маск залишить посаду найближчими тижнями і повернеться в бізнес. 

Нагадаємо, що після інавгурації Трампа він був керівником Департаменту ефективності державного управління (DOGE). 

Видання пише, Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, включно з членами його кабінету, що Ілон Маск найближчими тижнями відмовиться від своєї нинішньої посади керуючого партнера, прихильника і голови Вашингтона.

Президент залишається задоволеним Маском і його ініціативою щодо створення Департаменту урядової ефективності, але в останні дні обидва чоловіки вирішили, що скоро настане час для Маска повернутися до свого бізнесу і взяти на себе допоміжну роль, згідно з трьома інсайдерами Трампа, які на умовах анонімності розповіли про розвиток їхніх стосунків.

 
Ілон Маскбілий дім

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