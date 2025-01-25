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Трамп звільнив 17 незалежних інспекторів федеральних відомств

25 січня 2025, 18:53
Трамп звільнив 17 незалежних інспекторів федеральних відомств
Генеральні інспектори отримали повідомлення електронною поштою від директора персоналу Білого дому про те, що їх негайно звільнили.
Президент США Дональд Трамп звільнив 17 незалежних спостерігачів у кількох державних установах.
 
Про це пишуть Reuters і The Washington Post.
 
Як кажуть джерела Reuters, це зроблено для того, щоб усунути критично важливий компонент нагляду та розчистивши шлях для заміни цих посадовців лояльними.
 
За даними The Washington Post, звільнили інспекторів із найбільших державних відомств: оборони, державного управління, транспорту, у справах ветеранів, житлового будівництва та міського розвитку, внутрішніх справ, енергетики, торгівлі та сільського господарства, а також Агентства охорони навколишнього середовища, Адміністрації малого бізнесу та Соціальної служби Адміністрації безпеки.
 
Звільнили також генерального інспектора Міністерства юстиції Майкла Горовіца, якого призначив ще Барак Обама та який опублікував звіти з критикою як адміністрації Байдена, так і першої адміністрації Трампа.
 
Генеральні інспектори отримали повідомлення електронною поштою від директора персоналу Білого дому про те, що їх негайно звільнили. Це порушує федеральний закон, який вимагає від президента повідомити обом палатам Конгресу причини звільнення за 30 днів.
 
The Washington Post, у матеріалі якого йшлося про звільнення щонайменше 12 інспекторів, писав, що більшість з них були призначеними під час першого терміну Трампа в 2017-2021 роках.
 
Сенаторка-демократка від Массачусетсу Елізабет Уоррен назвала дії Трампа "чисткою незалежних спостерігачів" і заявила, що "Трамп прокладає шлях до широкомасштабної корупції".
 
Генеральний інспектор проводить перевірки та розслідування звинувачень у марнотратстві, шахрайстві та зловживанні владою.
 
Деякі генеральні інспектори призначаються президентом, а інші призначаються керівниками своїх установ. Вони не мають конкретної каденції. Президент може їх усунути, але повинен заздалегідь повідомити про це обидві палати Конгресу.

 

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