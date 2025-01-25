Трамп звільнив 17 незалежних інспекторів федеральних відомств

Генеральні інспектори отримали повідомлення електронною поштою від директора персоналу Білого дому про те, що їх негайно звільнили.

Президент США Дональд Трамп звільнив 17 незалежних спостерігачів у кількох державних установах.

Як кажуть джерела Reuters, це зроблено для того, щоб усунути критично важливий компонент нагляду та розчистивши шлях для заміни цих посадовців лояльними.

За даними The Washington Post, звільнили інспекторів із найбільших державних відомств: оборони, державного управління, транспорту, у справах ветеранів, житлового будівництва та міського розвитку, внутрішніх справ, енергетики, торгівлі та сільського господарства, а також Агентства охорони навколишнього середовища, Адміністрації малого бізнесу та Соціальної служби Адміністрації безпеки.