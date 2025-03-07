Трамп звузив повноваження Маска на тлі масових скорочень держслужбовців – Politico
07 березня 2025, 11:34
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Трамп сказав, що Маск не має повноважень ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрової політики
Президент США Дональд Трамп заявив, що голова Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск не має повноважень ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрової політики, а може давати рекомендації департаментам. Про це Трамп сказав керівникам державних департаментів під час зустрічі, на якій був присутній і сам Маск.
Про це пише Politico.
Зазначається, що це засідання відбулося після хвилі масових звільнень та погроз держслужбовцям з боку мільярдера і що ця заява Трампа стала "першим серйозним кроком до обмеження мандата Маска".
"Відповідно до нових вказівок президента, DOGE та його співробітники мають відігравати виключно дорадчу роль, а остаточні рішення щодо персоналу, політики та темпів реформ ухвалюватимуть керівники департаментів", - йдеться у матеріалі.
Трамп наголосив, що не хоче масового звільнення кваліфікованих фахівців, а прагне зберегти їх у державному апараті.
Згодом президент США написав у соцмережі Truth Social, що він планує проводити такі зустрічі кожні два тижні.
"Коли міністри краще дізнаються про людей, які працюють у їхніх департаментах, вони зможуть більш точно визначити, хто залишиться, а хто піде. Ми використовуємо "скальпель", а не "сокиру". Разом із Маском DOGE та іншими видатними людьми ми зможемо досягти історичних результатів", - йдеться у дописі президента США.
Маск пізніше перепостив допис Трампа, назвавши зустріч "дуже продуктивною". Також він висловив згоду з новими правилами. Як повідомляє видання з посиланням на одне із джерел, мільярдер визнав, що DOGE припустився деяких помилок.
Поки що невідомо, чи дозволить нове розпорядження повернути на роботу звільнених працівників, наголошує видання.
Зазначається, що ця ситуація може вплинути на судові процеси, пов’язані з DOGE, адже судді дедалі частіше висловлюють невдоволення тим, що адміністрація США не може чітко пояснити, хто керує кадровими скороченнями у федеральному уряді та яку саме роль у цьому відіграє Маск.
Видання нагадує, що Трамп у своєму виступі в Конгресі прямо заявив, що Маск є "керівником DOGE", утім, це суперечить твердженням Білого дому в суді минулого місяця, що "Маск не має незалежних повноважень ухвалювати політичні рішення".
Тепер суди мають вирішити, чи нове визначення Трампа змінює юридичну картину справ, пов’язаних із DOGE.