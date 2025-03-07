Трамп звузив повноваження Маска на тлі масових скорочень держслужбовців – Politico

Трамп сказав, що Маск не має повноважень ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрової політики

Президент США Дональд Трамп заявив, що голова Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск не має повноважень ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрової політики, а може давати рекомендації департаментам. Про це Трамп сказав керівникам державних департаментів під час зустрічі, на якій був присутній і сам Маск.

Зазначається, що це засідання відбулося після хвилі масових звільнень та погроз держслужбовцям з боку мільярдера і що ця заява Трампа стала "першим серйозним кроком до обмеження мандата Маска".

"Відповідно до нових вказівок президента, DOGE та його співробітники мають відігравати виключно дорадчу роль, а остаточні рішення щодо персоналу, політики та темпів реформ ухвалюватимуть керівники департаментів", - йдеться у матеріалі.

Трамп наголосив, що не хоче масового звільнення кваліфікованих фахівців, а прагне зберегти їх у державному апараті.

Згодом президент США написав у соцмережі Truth Social, що він планує проводити такі зустрічі кожні два тижні.