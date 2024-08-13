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Трамп звинуватив Байдена у вторгненні росії в Україну

13 серпня 2024, 09:09
Трамп звинуватив Байдена у вторгненні росії в Україну
Республіканець знову звинуватив Джо Байдена у початку повномасштабної війни.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що мав добрі стосунки з путіним і відмовляв його від нападу на Україну.
 
Про це Трамп заявив в інтервʼю мільярдеру Ілону Маску, пише BBC.
 
Він наголосив, що вторгнення рфв Україну сталося через політику Джо Байдена. Трамп деталізував, що Байден почав говорити про членство України в НАТО, а це спонукало володаря кремля вторгнутися в Україну.
 
"Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути членом НАТО, але рф ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом", - вважає Трамп.
 
Він висловив думку, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для того, щоб воювати, тому і використовує "дуже молодих, або дуже старих".
 
Сам же кандидат обіцяє, що в разі обрання президентом почне діалог з путіним. Він згадав, що "добре ладнав з путіним і мав його повагу". Також він заявив, що у нього було "чимало розмов про Україну.
 
"Я казав путіну - не роби цього", - уточнив політик і додав, що Україна була для путіна "тим, чого він жадав найбільше".
 
У віце-президентки Камали Гарріс вже відреагували на інтерв'ю Трампа з Маском.
 
"Двоє найгірших людей, яких ви знаєте, зараз в ефірі", - йдеться в коментарі.
 
У Гарріс назвали Маска "лакеєм для Трампа, який поширює його мерзенні ідеї на мільйонну аудиторію через один з найпопулярніших сайтів у світі".
 
Нагадаємо, у листопаді в США пройдуть президентські вибори.

 

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