Трамп звинуватив Байдена у вторгненні росії в Україну

Республіканець знову звинуватив Джо Байдена у початку повномасштабної війни.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що мав добрі стосунки з путіним і відмовляв його від нападу на Україну.

Про це Трамп заявив в інтервʼю мільярдеру Ілону Маску, пише BBC.

Він наголосив, що вторгнення рфв Україну сталося через політику Джо Байдена. Трамп деталізував, що Байден почав говорити про членство України в НАТО, а це спонукало володаря кремля вторгнутися в Україну.

"Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути членом НАТО, але рф ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом", - вважає Трамп.

Він висловив думку, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для того, щоб воювати, тому і використовує "дуже молодих, або дуже старих".