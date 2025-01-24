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Трамп звинуватив рф у крадіжці планів CША щодо гіперзвукових ракет

24 січня 2025, 12:36
Трамп звинуватив рф у крадіжці планів CША щодо гіперзвукових ракет
Це сталось за часів адміністрації Барака Обами.
Президент США Дональд Трамп знову заявив, що російська федерація вкрала план створення гіперзвукових ракет у Штатів. 
 
Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.
 
Під час розмови з журналістом Трамп заявив, що "росія вкрала проект, вони отримали його від нас".
 
"росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас. Якась погана людина дала їм проєкт. Вони вкрали його під час адміністрації Обами, а не Байдена. Хоча вони, мабуть, багато вкрали і в Байдена, ми також про це почуємо", - заявив Трамп.
 
Він також заявив, що Сполучені Штати матимуть надгіперзвукові ракети, "що навіть на крок краще". І що невдовзі їх буде запущено.
 
Варто зауважити, що Трамп і раніше говорив про крадіжку. Зокрема, у 2023 році він заявив прихильникам, що росія вкрала плани щодо "супер-пупер ракет". Тоді кремль відповів на ці заяви, заявивши, що "у нас є власна ракета, чудова ракета".

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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