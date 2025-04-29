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ПОЛІТИКА

Трамп звинуватив ЗМІ у фейкових опитуваннях на тлі падіння рейтингів

29 квітня 2025, 10:31
Трамп звинуватив ЗМІ у фейкових опитуваннях на тлі падіння рейтингів
Американський президент не уточнив, які саме публікації з опитуваннями обурили його.

Президент США Дональд Трамп вважає, що опитування, які проводять ЗМІ, щодо рейтингів його адміністрації є "фейком".

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент не уточнив, які саме публікації з опитуваннями обурили його.

Однак нещодавно телеканал CNN опублікував дані опитування, які показали, що підтримка Трампа з наближенням 100 днів його другого терміну вже нижча, ніж у всіх його попередників протягом останніх 70 років.

"Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше", – написав Трамп.

Згідно з опитуванням ABC News, Washington Post та Ipsos, лише 39% американців схвалюють роботу Трампа на посаді. Це на 6 % менше, ніж у лютому і є антирекордом для перших 100 днів президентів США. Прикметно, що попередній антирекорд встановив сам Трамп під час своєї першої каденції.

Трамп може спокійно залишатись впливовим президентом і при низьких рейтингах, оскільки контролює також і Конгрес, принаймні до проміжних виборів 2026 року.

рейтингопитуванняДональд ТрампЗМІ

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