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Трампа на мітингах оточуватимуть куленепробивним склом – ЗМІ

16 серпня 2024, 10:57
Трампа на мітингах оточуватимуть куленепробивним склом – ЗМІ
Фото: Great again
Планується використання куленепробивних панелей, аби оточити Трампа з трьох боків під час виступів.

Секретна служба США вживає заходів для того, щоб колишній президент Дональд Трамп зміг відновити передвиборчі мітинги просто неба.

Про це пише ABC News.

Секретна служба планує використовувати куленепробивні панелі, щоб оточити Трампа з трьох боків під час його виступів. Джерела повідомляють, що наразі невідомо, коли саме почнуть використовувати цей захід.
 
За словами експертів, такі панелі є великими, громіздкими і вимагають значної логістичної підтримки, зазвичай це обладнання використовується під час масштабних заходів.
Куленепробивне скло зазвичай транспортується на військових вантажних літаках, але у випадку з Трампом Секретна служба замовляє кілька комплектів, які будуть розташовані в різних частинах країни і доставлятимуться туди, де вони потрібні, за допомогою вантажівок.
 
Зазначається, що такі заходи стали необхідними після інциденту в липні, коли на мітингу в Батлері у штаті Пенсильванія снайпер відкрив вогонь по Трампу з даху, розташованого неподалік сцени.
 
Після замаху Трамп провів майже десяток передвиборчих заходів, усі з яких проходили в приміщенні. Однак на мітингу в закритому приміщенні в Гаррісбурзі, штат Пенсильванія, 31 липня Трамп натякнув на бажання повернутися до відкритих мітингів.
 
"Вони б віддали перевагу тому, щоб ми були в арені. Я не знаю, чому. Але ми не відмовимося від мітингів просто неба. Ви знаєте, скільки людей ми сьогодні не змогли впустити? На відкритому мітингу ми могли б їх усіх розмістити", – заявив колишній президент США.
 
Зазвичай цей захід використовується виключно для чинних президентів, але Секретна служба робить виняток після замаху на ексочільника Білого дому.
 
Секретна служба і штаб Трампа відмовились від коментарів.
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