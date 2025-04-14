Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трампа розлютили сюжети телеканалу CBS про Україну і Гренландію

14 квітня 2025, 14:33
Трампа розлютили сюжети телеканалу CBS про Україну і Гренландію
У своїй соцмережі TruthSocial заявив, що майже щотижня "60 Minutes" згадує ім'я "Трамп" у "принизливій і наклепницькій" формі
Президент США Дональд Трамп розкритикував телеканал CBS і його програму "60 Minutes" після того, як були показані сюжети про Україну та Гренландію та вважає, що мовник повинен заплатити "велику ціну" за те, що "переслідує його".
 
Про це пише АР.
 
У своїй соцмережі TruthSocial заявив, що майже щотижня "60 Minutes" згадує ім'я "Трамп" у "принизливій і наклепницькій" формі, але за його словами, "ефір" цих вихідних перевершив їх усі".
 
Він закликав голову Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи і покарання "за їхню незаконну і протиправну поведінку".
 
У неділю телеканал транслював інтерв'ю президента Володимира Зеленського, де той запросив Трампа відвідати Україну, щоб побачити, що зробила росія.
 
Також того ж дня кореспондент Джон Вертгайм повідомив з Гренландії про те, що деякі люди в цій країні говорять про бажання Трампа взяти владу в свої руки.
 
У своєму повідомленні в соціальних мережах Трамп заявив, що "60 Minutes" більше не є новинним шоу, а "нечесними політичними операторами, які просто маскуються під "новини", і повинні нести відповідальність за те, що вони робили і роблять".
 
Як нагадало агентство, Трамп подав позов на $20 млрд проти "60 Minutes" за те, як він змонтував інтерв'ю з колишньою кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс минулої осені. 

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Трамп не хоче
Політика
Трамп не хоче "миру". Він прагне допомогти путіну перемогти – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 07:34
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 07:01
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Політика
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 16:31
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється