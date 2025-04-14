Трампа розлютили сюжети телеканалу CBS про Україну і Гренландію

У своїй соцмережі TruthSocial заявив, що майже щотижня "60 Minutes" згадує ім'я "Трамп" у "принизливій і наклепницькій" формі

Президент США Дональд Трамп розкритикував телеканал CBS і його програму "60 Minutes" після того, як були показані сюжети про Україну та Гренландію та вважає, що мовник повинен заплатити "велику ціну" за те, що "переслідує його".

У своїй соцмережі TruthSocial заявив, що майже щотижня "60 Minutes" згадує ім'я "Трамп" у "принизливій і наклепницькій" формі, але за його словами, "ефір" цих вихідних перевершив їх усі".

Він закликав голову Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи і покарання "за їхню незаконну і протиправну поведінку".

У неділю телеканал транслював інтерв'ю президента Володимира Зеленського, де той запросив Трампа відвідати Україну, щоб побачити, що зробила росія.

Також того ж дня кореспондент Джон Вертгайм повідомив з Гренландії про те, що деякі люди в цій країні говорять про бажання Трампа взяти владу в свої руки.