Трампа розлютили сюжети телеканалу CBS про Україну і Гренландію
14 квітня 2025, 14:33
У своїй соцмережі TruthSocial заявив, що майже щотижня "60 Minutes" згадує ім'я "Трамп" у "принизливій і наклепницькій" формі
Президент США Дональд Трамп розкритикував телеканал CBS і його програму "60 Minutes" після того, як були показані сюжети про Україну та Гренландію та вважає, що мовник повинен заплатити "велику ціну" за те, що "переслідує його".
Про це пише АР.
У своїй соцмережі TruthSocial заявив, що майже щотижня "60 Minutes" згадує ім'я "Трамп" у "принизливій і наклепницькій" формі, але за його словами, "ефір" цих вихідних перевершив їх усі".
Він закликав голову Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи і покарання "за їхню незаконну і протиправну поведінку".
У неділю телеканал транслював інтерв'ю президента Володимира Зеленського, де той запросив Трампа відвідати Україну, щоб побачити, що зробила росія.
Також того ж дня кореспондент Джон Вертгайм повідомив з Гренландії про те, що деякі люди в цій країні говорять про бажання Трампа взяти владу в свої руки.
У своєму повідомленні в соціальних мережах Трамп заявив, що "60 Minutes" більше не є новинним шоу, а "нечесними політичними операторами, які просто маскуються під "новини", і повинні нести відповідальність за те, що вони робили і роблять".
Як нагадало агентство, Трамп подав позов на $20 млрд проти "60 Minutes" за те, як він змонтував інтерв'ю з колишньою кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс минулої осені.