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Трампістка запропонувала відставити спікера Джонсона

22 березня 2024, 20:44
Трампістка запропонувала відставити спікера Джонсона
Wikipedia
Член Палати представників США і соратниця Трампа Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона, через якого затримується американська допомога для України.

Про це пише видання The Hill.

Грін подала клопотання про відставку з посади спікера. 

Раніше такий же процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті в жовтні 2023 року. Цьому передувало схвалення Палатою представників пакета законопроєктів про витрати, щоб запобігти призупиненню роботи уряду США. 

Грін звинуватила Джонсона в тому, що він занадто багато віддав президенту Джо Байдену і демократам під час переговорів про фінансування уряду. 

Наразі незрозуміло, чи знайдеться достатньо голосів, щоб відсторонити спікера. 

Це пов'язано з тим, що низка демократів, які одноголосно проголосували за відставку Маккарті у жовтні, заявляють, що підтримають Джонсона, якщо він продовжить укладати двопартійні угоди з Байденом щодо таких питань, як фінансування уряду та допомога Україні, пише видання.

 

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