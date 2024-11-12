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ПОЛІТИКА

Трамп-молодший не займатиме посаду в уряді США

12 листопада 2024, 20:07
Трамп-молодший не займатиме посаду в уряді США
Дональд Трамп молодший з батьком. Фото: Reuters / Scanpix
Тепер замість повноцінної роботи в новому Білому домі США, Дональд Трамп-молодший працюватиме на 1789 Capital.

Дональд Трамп-молодший – старший син обраного президента США Дональд Трампа – заявив, що не обійматиме жодну офіційну посаду у майбутній адміністрації свого батька.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Старший син Трампа мав визначальну роль у передвиборчій кампанії батька: підтримав кандидатуру Джеймса Девіда Венса на посаду віцепрезидента, налагодив звʼязки Робертом Кеннеді-молодшим.

Крім того, Дональд зацікавлював новообраного президента криптовалютою, адже колись республіканець висміював її. Разом зі своїми братами Еріком і Берроном Трамп-молодший бере активну участь у крипто-бізнесі World Liberty Financial.

Тепер замість повноцінної роботи в новому Білому домі США, Дональд Трамп-молодший працюватиме на 1789 Capital, яка націлена на так звану "паралельну економіку", включаючи альтернативні медіа. 1789 Capital стверджує, що вона зосереджена на деглобалізації та «технологіях, які руйнують галузі, обтяжені надмірною бюрократією». Співзасновником і президентом компанії венчурного капіталу є інвестиційний банкір Омід Малік, який зробив політичні пожертви, зокрема, на кампанію Трампа.

СШАДональд Трамп-молодший

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