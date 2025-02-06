Трампу повернуть секретні документи, вилучені під час обшуку у 2022 році – CNN

Секретні документи, вилучені у 2022 році під час обшуку ФБР у резиденції "Мар-а-Лаго", повернуть президенту США Дональду Трампу.

Як пише видання, крім документів, Трамп отримає назад і особисті речі, вилучені під час обшуків: одяг, подарунки, вирізки з преси та фотографії Селін Діон.

Попри те, що Трампа звинувачували в незаконному зберіганні секретних документів після першого терміну президентства, його повернення в Білий дім означає, що він знову має повноваження контролювати секретні матеріали американського уряду.