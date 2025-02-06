Трампу повернуть секретні документи, вилучені під час обшуку у 2022 році – CNN
06 лютого 2025, 11:35
Вони були конфісковані в межах розслідування, але тепер ухвалено рішення про їх повернення.
Секретні документи, вилучені у 2022 році під час обшуку ФБР у резиденції "Мар-а-Лаго", повернуть президенту США Дональду Трампу.
Про це повідомляє CNN.
Як пише видання, крім документів, Трамп отримає назад і особисті речі, вилучені під час обшуків: одяг, подарунки, вирізки з преси та фотографії Селін Діон.
Попри те, що Трампа звинувачували в незаконному зберіганні секретних документів після першого терміну президентства, його повернення в Білий дім означає, що він знову має повноваження контролювати секретні матеріали американського уряду.
Нагадаємо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому. Згодом, йому висунули ще кілька звинувачень у цій справі. Тоді у його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів із грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.