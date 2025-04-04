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ПОЛІТИКА

Трампу радять не дзвонити путіну без гарантій припинення вогню

04 квітня 2025, 08:09
Трампу радять не дзвонити путіну без гарантій припинення вогню
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Раніше Трамп повідомив NBC News, що планує поговорити з главою кремля цього тижня.

Оточення президента США Дональда Трампа радить не телефонувати російському диктатору владіміру путіну, доки він не зобов'яжеться повністю припинити вогонь в Україні.

Про це повідомляє NBC News.

За словами двох офіційних осіб адміністрації, розмова між Трампом і путіним на сьогоднішній день не запланована. Чиновники попередили, що президент може раптово вирішити, що хоче поговорити з главою кремля. Однак, вони сказали йому, що телефонний дзвінок - не найкраща ідея, якщо тільки путін не повідомить Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню в російсько-українській війні.

Зазначимо, що раніше Трамп повідомив NBC News, що планує поговорити з главою Кремля цього тижня. Він також розповів, що "дуже злий" на путіна за те, що той сказав, що президент України Володимир Зеленський фактично має піти у відставку.

Крім цього NBC пише, що переговорник путіна, Кирило Дмитрієв, зустрівся з чиновниками Білого дому і законодавцями-республіканцями вчора ввечері. Однак неясно, чи заходив на зустріч Трамп.

Також Дмитрієв на прохання президента США зустрівся із сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом і Маркуейном Малліном. Це теж відбулося вчора в Білому домі. За словами трьох офіційних осіб США, група обговорила умови припинення війни в Україні та вимоги путіна про припинення вогню.

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговориперемир'я

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