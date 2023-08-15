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Трампу та ще 18 особам висунули звинувачення за 41 пунктом

15 серпня 2023, 09:05
Трампу та ще 18 особам висунули звинувачення за 41 пунктом
Фото: EPA/UPG
Їх мають арештувати.

Експрезиденту США та ще 18 особам висунули звинувачення з 41 пункта у справі про втручання у вибори 2020 року.

Про це повідомляє NBC.

Всіх 19 людей звинуватили у втручанні у вибори в штаті Джорджия. Крім Трампа судити будуть його адвоката Руді Джуліані, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медовза, колишнього високопосадовця Міністерства юстиції Джеффрі Кларка, а також адвокатів Джона Істмена, Сідні Пауелл, Кеннета Чезебро, Дженни Елліс і Рея Сміта та кількох інших.

Відповідно до матеріалів суду, в обвинувальному висновку Трампа звинуватили у політичному підкупі та численних звинуваченнях у змові. За перше звинувачення йому загрожує строк від 5 до 20 років тюрми.

"Трамп та інші обвинувачені в цьому обвинуваченні відмовилися визнати, що Трамп програв, і вони свідомо і навмисно приєдналися до змови з метою незаконно змінити результат виборів на його користь", — йдеться в обвинувальному акті.

Окружний прокурор Фані Вілліс сказав на нічній прес-конференції, що видано ордери на арешт усіх підсудних, і кожен має добровільно здатися до 25 серпня.

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