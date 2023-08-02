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ПОЛІТИКА

Трампу висунули звинувачення у спробі сфальсифікувати вибори – Reuters

02 серпня 2023, 08:23
Трампу висунули звинувачення у спробі сфальсифікувати вибори – Reuters
Фото: apnews.com
Звинувачення озвучене за чотирма пунктами.

Федеральне велике журі присяжних висунуло Дональду Трампу звинувачення у рамках розслідування спеціального прокурора Джека Сміта щодо спроб скасувати вибори 2020 року, що призвело до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Суддя висунув йому звинувачення за чотирма пунктами:

  • змова з метою обману США;
  • змова з метою фальсифікації показань свідків;
  • змова проти прав американських громадян;
  • перешкоджання та спроба перешкоджання розгляду.

За двома з них політику загрожує до п'яти років ув'язнення, ще за двома — до 20 років ув'язнення. У обвинувальному висновку стверджується, що Трамп вступив у змову із шістьма іншими неназваними особами, щоб скасувати результати президентських виборів.

Прокуратура написала, що Трамп знав, що його твердження про фальсифікацію виборів були хибними, але все одно повторив їх, щоб "створити напружену атмосферу недовіри та гніву та підірвати віру громадськості в організацію виборів".

За даними CNN, Дональда Трампа поінформували про висунуті звинувачення. Його також викликали до суду у Вашингтоні, округ Колумбія, у четвер, 3 серпня.

У прес-службі Трампа заявили, що звинувачення стали спробою втрутитися у вибори 2024 року з боку адміністрації Джо Байдена.

Нагадаємо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Ще у серпні минулого року в його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів із грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.

виборизвинуваченняТрамп

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